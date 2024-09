Manželská dvojice Václav Kopta a Simona Vrbická-Koptová přiveze do Domažlic svou populární talk show, která slibuje večer plný humoru a vzpomínek. V úterý 17. září od 19 hodin ve velkém sále Městského kulturního střediska se diváci mohou těšit na zábavné vyprávění o dospívání, herecké kariéře i rodinném životě.

Je to záruka večera, na kterém se dobře pobavíte. V úterý 17. září totiž přiveze do Domažlic svoji talk show manželská dvojice Václav Kopta a Simona Vrbická-Koptová. Pořad začíná v 19 hodin ve velkém sále Městského kulturního střediska.

"Václav Kopta ve své talk show s lehkostí a nadhledem vzpomíná na vlastní dospívání, na příhody z branže i rodinného života. Humorné vyprávění zavede diváky nejen do kraje autorova dětství, na pražskou Hanspaulku a do Libochovic. Dnes jeden z nejobsazovanějších herců se proslavil ve filmu Sněženky a machři. Celkem 33 let byl členem divadla Semafor. Je autorem desítek písňových textů pro řadu populárních zpěvaček, například pro Lucii Bílou, Hanu Zagorovou nebo Martu Kubišovou," láká na talk show mluvčí města Josef Babor.

Ten připomíná, že Simona Vrbická-Koptová je populární divadelní a televizní herečka, od roku 1986 je stálou členkou souboru Divadla pod Palmovkou. Zahrála si například v Hamletovi, Ostře sledovaných vlacích, Přeletu nad kukaččím hnízdem a dalších. Vedle hraní v divadle se věnuje i televizní tvorbě a často spolupracuje s rozhlasem. Za svou kariéru zvládla desítky rolí, včetně poezie, pohádek i četby na pokračování.

"Celý pořad moderuje spisovatelka Marie Formáčková," podotýká Josef Babor. Vstupenky lze pořídit v předprodeji v infocentru na Chodském náměstí 96 (telefon 379 725 852) a on-line na www.idomazlice.cz.