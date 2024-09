Po třech desítkách let se na domažlické náměstí vrací Martinský jarmark, který se uskuteční 9. listopadu. Návštěvníci se mohou těšit na stánky s řemeslným zbožím, bohatý doprovodný program a tradičního Martina na bílém koni. Akce přinese i dopravní omezení.

Po desítkách let se na domažlické náměstí vrátí jedna z dávných tradic - Martinský jarmark. Uskuteční se v sobotu 9. listopadu. "Do našeho města se vrátí po zhruba třiceti letech. Je to dlouhá doba, ale střední a starší generace si jistě na jeho dřívější konání vzpomene," říká domažlický starosta Stanislav Antoš.

Martinský jarmark býval v minulosti součástí veřejného života města, ale v devadesátých letech o něj zájem postupně upadal. Letos se ovšem radnice rozhodla k některým tradicím vrátit. Premiéru měl Velikonoční trh, o který měli lidé i přes nepřízeň počasí nebývalý zájem. Spolu s městem jej pořádal podnikatel Jaroslav Lagron, kterého radnice nyní přizvala i k organizaci Martinského jarmarku. "Návštěvníci se mohou těšit na stánky s řemeslným zbožím, které budou tvořit devadesát procent jarmarku. Už teď máme přihlášeno na třicet stánků. Chystáme i bohatý doprovodný program s muzikou, kromě dalších hudebníků přijedou i harmonikáři. Lidé si budou moci vybrat také z pestré nabídky občerstvení," láká Jaroslav Lagron. A protože se jedná o trh Martinský, nesmí chybět jeho patron. "Ukázat by se měl i Martin na bílém koni," prozrazuje Jaroslav Lagron.

Pořádání trhu s sebou přinese i dopravní omezení. "Rada města souhlasí s uzavírkou spodní části náměstí Míru v den konání jarmarku, tedy 9. listopadu, a to v čase od 6 do 19 hodin. Umožněn bude průjezd vozidel složek integrovaného záchranného systému," doplňuje informace mluvčí domažlické radnice Josef Babor.