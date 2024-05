Do Domažlic přijedou hvězdy Ulice, Kvízová dáma i moderátoři

Televize Nova slaví 30 let a na oslavu tohoto výjimečného jubilea vyrazí během letošního léta na nezapomenutelnou cestu Českem. Během cesty zavítá také do Domažlic, a to 22. června. Těšit se můžete na bohatý program a hvězdy z oblíbených pořadů.

Lucie Vondráčková | Foto: se svolením Lucie Vondráčkové / Helena Váňová Production