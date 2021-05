Uzavírka začne 10. května a potrvá až do konce roku. Projekt vyjde na 35 milionů korun.

Ačkoli stávající most byl v minulosti už dvakrát částečně rekonstruován, podle odborníků je potřeba ho odstranit, protože koroduje. „Degradace nosné konstrukce je prokazatelná, což potvrdil odborný průzkum,“ řekla vedoucí přípravy a realizace staveb z domažlické pobočky Správy a údržby silnic (SÚS) Plzeňského kraje Monika Klimentová.

Už loni se kvůli problémům, které hrozily, snížila nosnost mostu na 11 tun. „Bohužel ale toto omezení skoro nikdo nedodržoval,“ zalitovala Klimentová.

Další komplikací je také šířka mostu, která činí 5,6 metru. „Stavba je úzká. Vozidla si musela dávat přednost, takže se tvořily fronty. Zvlášť odpoledne, když skončily směny v průmyslové zóně, byly kolony dlouhé,“ nastínil starosta Horšovského Týna Josef Holeček. Pro ilustraci, při posledním sčítání dopravy v roce 2016 komisaři zjistili, že po mostě za čtyřiadvacet hodin přejelo 7668 vozů. Z toho zhruba tisícovka byla těžkých vozidel a vážila více než 7,5 tun.

Technici nejdříve starou konstrukci podloží, následně rozřežou a jednotlivé díly poté převezou do skladu krajské SÚS v Horšovském Týně. Tři betonové pilíře obložené žulovou dlažbou na místě zůstanou. „Jejich stav je uspokojivý. Pilíře se pouze zpevní, použijí se mikropiloty, na ně přijde úplně nová konstrukce,“ přiblížila vedoucí přípravy a realizace staveb.

Uzavírka je plánovaná od 10. května a stanovené jsou dvě objízdné trasy. Vozidla nad 7,5 tuny budou muset absolvovat více než 70 kilometrů dlouhou trasu ze Stodu na Heřmanovu Huť, Kladruby a Bor, kde odbočí na Vidice, Mířkov a až potom se dostanou do Horšovského Týna. U vozů do 7,5 tuny je objížďka kratší. „Řidiči projedou Horšovským Týnem a dorazí do Meclova. Odtud se vydají na Srby a pak zpátky,“ popsala Klimentová. Uzavírka potrvá do konce roku. Pouze osobní automobily mohou projet přes náměstí, tedy ulicemi 5. května a Dr. E. Beneše.

Šířka nového mostu bude 6,5 metru, po obou stranách vzniknou chodníky. Starý most sice není technickou památkou, ale má důležitou historickou hodnotu. „Jako město jsme o něj projevili zájem. Alespoň jeho část, pokud to půjde, bychom chtěli vystavit,“ nastínil starosta Holeček.

Náklady projektu se vyšplhají na 35 milionů korun. Většina sumy půjde ze Státního fondu dopravní infrastruktury, přispěl rovněž Plzeňský kraj.