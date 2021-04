Autobusy vyjíždějí každou sobotu, neděli a ve státní svátky kolem půl deváté ráno z plzeňského Terminálu Hlavní nádraží. „Zpět se do stejné zastávky vrátí před 18.30. Na linkách platí tarif IDPK (integrované dopravy Plzeňského kraje – pozn. red.) včetně turistických jízdenek.“ informoval Martin Fencl, dopravní a marketingový specialista Plzeňského organizátora veřejné dopravy (POVED). Cena za přepravu kola je 20 korun na 240 minut nebo 40 korun s platností 24 hodin.

Do Českého lesa vyjíždí z Plzně hned dvě linky, linka č. 251 a linka č. 649. „Linka 251 jede přes Stříbro, Bor, Tachov a končí v Lesné/ Staré Knížecí Huti. Linka 649 jede přes Chotěšov, do Horšovského Týna, Poběžovic, do Bělé nad Radbuzou, Železné a končí na Přimdě,“ sdělil Fencl.

Podle Fencla pak v červnu a červenci postupně vyjedou další cyklobusové linky. „Např. z Plzně do Sušice a Kvildy, do Manětína, z Kařezu do Zvíkovce či z Plané do Bezdružic. Letos je rovněž připravena novinka, cyklobus Domažlice – Klatovy – Čachrov – Prášily – Kvilda, který nabídne přímé rychlé spojení Domažlicka a Klatovska se Šumavou. I tyto cyklobusové linky pojedou o víkendech, a to až do konce září,“ řekl.

Samozřejmostí bude také vypravení cyklobusů po Šumavě v tradičních linkách mezi Horskou Kvildou, Kvildou a Bučinou, a z Kvildy na Srní, Prášily a Železnou Rudu. „Tyto cyklobusy vyjedou o víkendech v červnu, o hlavních prázdninách budou jezdit celý týden,“ poznamenal.

Situace s covidem

Zároveň však Fencl upozornil na to, že provoz cyklobusů závisí na aktuální epidemické situaci v Plzeňském a Jihočeském kraj. „Pro aktuální situaci doporučujeme sledovat stránky www.idpk.cz. Zároveň prosím cestující o dodržování platných hygienických opatření,“ uzavřel Fencl.