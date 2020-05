Lísková hlásí od úterý otevřeno. Hraniční přechod na Domažlicku Lísková-Höll mohou opět využívat řidiči.

Otevření hraničního přechodu Lísková. | Foto: Deník / Petra Kůtová

V současné době mohou přes Lískovou ti, kteří jedou do Německa za prací či jiným vážným důvodem, mezi které se řadí svatba, pohřeb či kontrola vlastních nemovitostí. Běžný turistický provoz zatím povolen není. Úterní ráno novou cestu především za prací do Bavorska využila zhruba dvacítka motoristů. Později dopoledne už ale provoz ustal a na čáře se objevovali jezdci z Německa, kteří chtěli volně přejet hranice za nákupy, především pohonných hmot a cigaret, a to bez testů. Policejní hlídka jen za dopoledne vrátila několik Němců zpět.