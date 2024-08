Příchod Elišky Pejsarové na svět nebyl vůbec jednoduchý. Během různých vyšetření lékaři zjistili, že má krvácení do mozku, novorozenecké křeče a centrální hypotonický syndrom. Nyní ji pomáhají terapie Therasuit, které poskytuje rehabilitační Centrum Hájek, ale bohužel nejsou hrazeny pojišťovnou. Elišce se rozhodli pomoci hasiči z České Kubice, kteří 14. září pořádají Den s IZS spojený s charitativní akcí.

Eliška Pejsarová se narodila se 4. března 2017 v Klatovech. Narodila se přidušená a lékaři ji museli resuscitovat. Uložili ji do inkubátoru a na kyslík a odvezli na JIRP do Plzně, kde strávila měsíc. Tam udělali všemožná vyšetření a zjistili, že má krvácení do mozku, novorozenecké křeče a centrální hypotonický syndrom. Kvůli centrálnímu hypotonickému syndromu ležela a nemohla se vůbec hýbat. „Po propuštění z nemocnice s maminkou začala cvičit Vojtovu metodu a dvakrát týdně dojížděla na rehabilitace. Další vyšetření v Motole jen potvrdilo centrální hypotonický syndrom a dětskou mozkovou obrnu. Stále s maminkou poctivě cvičila a jezdili na hipoterapii, ale ani tak se neotáčela na bříško, nelezla a seděla jen v pasivním sedu. Následně prošla měsíčním léčebným pobytem v lázních Teplice, ale můj stav byl stále stejný,“ popsal dědeček v rámci sbírky na Doniu.cz Václav Pejsar.

Po návratu domů se dozvěděli o terapii Therasuit, kterou poskytuje rehabilitační Centrum Hájek. Léčebný program se skládá z pěti ozdravných dvoutýdenních pobytů a mezi tím ještě jednodenního cvičení každý týden. Po druhé dvoutýdenní terapii si začala Eliška pomalu sedat a opatrně lézt. Na tuto terapii jezdí pravidelně už více než tři roky a už umí sedět, lézt, po bytě se posouvá po zadečku a venku jezdí na odstrkovadle, jen nožičky ji pořád neposlouchají. Proto Eliška potřebuje v terapiích pokračovat. Ale je to pro rodinu čím dál finančně náročnější. „Rehabilitační Centrum Hájek, je velmi profesionální a moderní rehabilitační centrum, které pomáhá stovkám handicapovaným dětem se uzdravit a začlenit do normálního života. Háček je ovšem v tom, že naše zdravotní pojišťovny toto neproplácí. Z tohoto důvodu už několik let hradíme léčbu Elišky sami v rámci rodiny a přátel. Naše výdělky a hlavně úspory docházejí a tím je i ohrožena léčba Elišky,“ sdělil Pejsar.

Peníze tak pomohou na další léčbu Elišky, jelikož jedna dvoutýdenní terapie stojí 58 tisíc korun.

Sbor dobrovolných hasičů Česká Kubice pořádá Den s IZS spojený s charitativní akcí pro Elišku 14. září na parkovišti u koupaliště Babylon. Začíná v 10 hodin a příchozí se mohou těšit na triatlon, sraz vozů Mini Cooper, skákací hrady, airbrush tetování, představí se i hasiči, záchranná služba, policie či SAR team. Chybět nebudou ani soutěže a mnoho dalšího. Dnem provede moderátorka Bára Plincelner a na pódiu zahraje kapela Revival Olympic Domažlice a zazpívá i známý zpěvák Jan Bendig.