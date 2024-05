Nabité pracovní léto čeká herce Romana Zacha. Přesto ani letos nevynechal příležitost a složil hereckou fotbalovou jedenáctku, s níž už v sobotu sehraje exhibiční zápas v Únějovicích na Domažlicku. I když tentokrát o měsíc dříve, než obvykle. K tomu si u v pátek střihne v prostředí fotbalového hřiště i divadelní představení.

Divadlo i fotbal. Herce Romana Zacha čeká netradiční dvojboj. Snímek je z předchozího exhibičního zápasu. | Foto: Deník/Kamil Kacerovský

„Museli jsme to letos uspíšit, v červnu jsem pracovně v zahraničí a nešlo to skloubit. Do Únějovic se zase moc těším, je super potkat se s lidmi, které jsem dlouho neviděl,“ tvrdí. Dorazí s ním zase řada hereckých kolegů. Chybět nebude třeba Petr Lněnička, který letos zazářil v úspěšné sérii Metoda Markovič: Hojer, kde si zahrál legendárního vyšetřovatele Jiřího Markoviče. Přiznal, že kvůli roli musel výrazně přibrat. V jaké formě je teď, se můžete přesvědčit už o víkendu. Dorazí také Tomáš Havlínek, Petr Konáš, Petr Polák, Jiří Štrébl, Prokop Zach či František Prachař.

Metoda Markovič: Hojer. Petr Lněnička (vpravo) v roli legendárního vyšetřovateleZdroj: se svolením VoyoRoman Zach v červnu vyráží točit cestopis české televize Hledání ztracených světů. „V červnu nás čeká Arménie, v září Gruzie. Plním si tak trochu sen, vždycky jsem chtěl objevovat, jak se žije v odlehlých částech světa, především tady v kolébce křesťanství. Skvělé je, že na projektu pracuji i s manželkou Andreou, takže tam vyrážíme oba, což je skvělé. Je to trochu jiný cestopis, rozhodně nechci být jako turista, co se všemu diví. Chci si zkusit život mezi místními, ukazovat jejich strasti i radosti. Když chci najít to správné slovo, tak prostě chceme, aby to bylo autentické,“ vysvětluje Zach.

K tomu v divadle Bez zábradlí režíruje a hraje hru Láska z mládí, natáčí další díly seriálu Případy mimořádné Marty, v létě ho čeká natáčení filmu a také bude hrát sedmnáct představení na Letních shakespearovských slavnostech. „Takže léto bude hodně pracovní, nudit se nebudu,“ směje se.

V Únějovicích se populární herec v pátek 24. 5. společně s Evou Leimbergerovou představí v divadelním představí Program na záchranu mužů. Začíná se ve 21 hodin. Vstupenka stojí 300 korun, v předprodeji v Chodském muzeu v Domažlicích ji ještě do čtvrtka získáte za 200 korun.

Exhibiční utkání se uskuteční v sobotu 25. 5. od 17.30 hodin na hřišti v Únějovicích, následovat bude hudební zábava, hrát bude pražská kapela Teige.