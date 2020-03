„Jsem povoláním zdravotní sestra. Jakmile mi sdělili, že je Adélka nemocná, zastavil se mi svět. Postupně začaly přicházet obavy, zda vše zvládneme. Pečuji o děti sama, na bydlení máme hypotéku. Doufala jsem, že je to zlý sen, ze kterého se probudím,“ vzpomíná na začátky paní Hana, Adélčina maminka.

Adélka začala dojíždět do nemocnice na plánované bloky chemoterapie. Paní Hana přerušila ze dne na den zaměstnání, shodou okolností ve stejné nemocnici, ve které se její dcera začala léčit. Každý den se snažila trávit čas s oběma dívkami, doma i v nemocnici. „Své dcery jsem odjakživa vedla k samostatnosti, a proto jsem věděla, že se o sebe Terezka v případě potřeby zvládne postarat sama. Když byla Adélka v nemocnici, byla jsem tam s ní do deseti večer. Poté jsem přijela domů a připravovala pro ni do nemocnice nízkobakteriální jídlo na další den. Ráno jsem odvezla Terezku do školy a jela zpět do nemocnice,“ popisuje paní Hana.

POMÁHAJÍ DÁRCI

S finanční situací rodině pomáhají dárci prostřednictvím nadace Dobrý anděl. „S nemocnicemi, ve kterých se léčí onkologicky nemocné děti, jsem v kontaktu. Ve většině případů v prvních dnech po stanovení diagnózy rodině nabídne jeden ze zdravotních či sociálních pracovníků pomoc Dobrých andělů,“ vysvětluje Šárka Procházková, ředitelka nadace. Dobří andělé v Plzeňském kraji pravidelně každý měsíc finančně podporují 86 rodin, ve kterých má rodič nebo dítě onkologické onemocnění.

Příspěvky pomáhají rodině především s úhradou běžného chodu domácnosti. „Ani slovem děkuji nelze vyjádřit to, jak moc jsem vděčná za Dobré anděly. Moc si toho vážíme, já i moje dvě dcery,“ dodává paní Hana, která by se velmi ráda vrátila zpět do zaměstnání. Zatím jí to však zdravotní stav Adélky nedovolí. V současné době dívka přešla z aktivní fáze léčby do fáze udržovací, která by měla být ukončena v květnu příštího roku. I nadále bude užívat chemoterapii, ale už jen v tabletkách dalšími antibiotickými léky.

Koronavirová infekce je pro rodinu velkou hrozbou. „Adélka nemá žádnou imunitu, takže strach máme veliký. Děláme vše pro to, abychom to ona nebo já nechytily,“ řekla Deníku maminka malé bojovnice.