Původně měli řemeslníci pouze rekonstruovat byt, který dříve využívala učitelka. „Jenže jsme zjistili, že stropy jsou plné dřevokazné houby. Statik provoz školky povolil, ale nesmíme v ní dělat žádné stavební úpravy. Navíc je v památkové zóně, takže vše musíme konzultovat,“ vysvětlil starosta Trhanova Václav Dufek.

Podle odborníků je potřeba kompletní rekonstrukce. „Muselo by se hodně bourat a pak znovu budovat, což by trvalo minimálně rok. My ale nemáme děti kam dát,“ posteskl si. Zámek sice má volnou kapacitu, ale prostory nejsou pro malé děti vyhovující.

Informaci potvrdila i ředitelka zařízení, které má v současnosti plnou kapacitu, Eva Pivoňková. „Jiné školky by nás nevzaly, protože jsou na tom s počtem dětí podobně,“ sdělila. Dřevomorka však není jedinou potíží, na niž narážejí. „Zlobí nás elektřina. Když spláchneme na záchodech, neteče voda z kohoutků do umyvadel. Sklep je vlhký a opadává v něm omítka,“ vyjmenovala.

V úvahu připadá druhá varianta, a to postavit novou školku. Jenže i v tomto případě naráží Trhanov na komplikace. „V současnosti nemáme žádný obecní pozemek. Ale disponujeme zámeckou zahradou, která je rozlehlá. Tam by se nám nová budova líbila. Památkáři to zatím nepovolili. Náš architekt s nimi znovu jedná,“ konstatoval Dufek s tím, že situaci potřebují vyřešit co nejdříve. „Jsme ochotni nechat udělat takový projekt, který by vizuálně zapadal do zahrady a hodil se k zámku. Musíme ale dostat od památkářů zelenou,“ doplnil.

Ředitelka Pivoňková tvrdí, že současný objekt má i přes uvedené zádrhele své výhody. „Je to krásná škola s historií. Místnosti jsou opravdu velké. Takové třídy už mít zřejmě nebudeme,“ domnívá se. Na druhou stranu si uvědomuje, že stavba těsně u křižovatky, kde je poměrně velký provoz, není ideální. „Pokud by se to povedlo a nakonec jsme byli v zámecké zahradě, děti mohou hned ze dveří vyběhnout do zeleně a nemusíme se o ně strachovat,“ uvažovala.

Ať už zvítězí první, nebo druhá možnost, obec potřebuje několik desítek milionů korun. O dotaci zatím požádala Místní akční skupinu Plzeňského kraje, osloví i další instituce.