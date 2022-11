Děti z Dětského domova (DD) ve Staňkově se zapojily do celorepublikového charitativního projektu Obchůdky s Albertem. V průběhu září až listopadu děti připravovaly vánoční dekorace a drobné dárky, jejichž zakoupením je nyní můžou zákazníci podpořit. Svůj obchůdek otevřou v sobotu 26. listopadu v plzeňské prodejně hypermarket Albert v OC Olympia. Výdělek děti plánují využít na společné aktivity v domově, např. pobyt na lyžích v Železné Rudě, návštěva Techmania Plzeň či kapesné k moři.

Práce na několik měsíců

Děti z Dětského domova Staňkov s Albertem připravovaly dlouho dopředu. Výroba rukodělných dárků a dekorací probíhala několik měsíců. Nejprve se zapojily do kreativní a tvůrčí fáze při vymýšlení, později i do samostatného vyrábění. A nyní si vyzkouší i samotný prodej. Zábavnou formou se tak naučí novým dovednostem a vyzkouší si, jaké to je podnikat a umět se ocenit.

„Na Obchůdky se připravujeme již od konce léta a před startem akce vše pečlivě dolaďujeme. Letos jsou našimi favority pro prodej keramické ozdoby, ale určitě potěší i andílci z různých materiálů, sněhuláci, adventní svícny, voskové svíčky," říká Jiřina Hemissi Lešková, vychovatelka DD ve Staňkově.

Udělat radost rovnou dvakrát

Do Obchůdků s Albertem se letos zapojily děti z celkem 55 dětských domovů a neziskových organizací z celého Česka. Projekt probíhá v obchodech od 25. listopadu do 19. prosince. Nadační fond Albert podporuje organizace finančním příspěvkem na pořízení výrobního materiálu, zároveň se snaží děti zábavnou formou vzdělávat. Od odborníků dostaly cenné rady ohledně cenotvorby, marketingu i komunikace se zákazníky.

„Obchůdky s Albertem organizujeme pravidelně od roku 2012. Za tu dobu přinesly dětem téměř tři miliony korun, ale především mnoho zkušeností do budoucího života. A to nám dává velký smysl,“ popisuje Kristýna Bernatová z Nadačního fondu Albert.

Celý výtěžek z prodeje výrobků připadne organizacím a dětem, které se na obchůdcích podílely.