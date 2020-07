Campo Arduino byl týdenní letní kemp robotiky uspořádaný v odborných učebnách Gymnázia J. Š. Baara. Název Arduino získal podle programu na ovládání robotů.

Robotický kemp. | Foto: J. Pek

Konal se od 13. do 17. července a zúčastnilo se ho 40 žáků základních škol z Domažlicka i mladších gymnazistů, jimž se věnovali gymnaziální učitelé výpočetní techniky Martina Svobodová, Josef Šerlovský a několik zástupců plzeňské katedry kybernetiky. Účastníci ve věku 10 až 15 let byli rozděleni do týmů po dvou až třech, aby se učili spolupráci při řešení náročných úkolů.