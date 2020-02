Prázdninový program zde ale neorganizovali poprvé. „V komunitním centru ho připravujeme už od srpna 2019. Týden o letních prázdninách, pak pololetní a jarní prázdniny. Myslíme i na Velikonoce či podzimní prázdniny. Myslíme prostě na děti, které nemohou být se svými rodiči nebo prarodiči,“ řekla Jana Tomášková, dobrovolnice komunitního centra i horšovskotýnské farní charity.

A jaký týden nyní děti zažily? Nesl se v duchu mnoha otázek. Poznávaly zajímavosti Horšovského Týna, jeho průmyslové zóny, nové ulice, dozvěděly se, jak funguje sběrný dvůr. Řešily se také otázky, jak se batikuje, jak pracují dámy v Dámském klubu či který spisovatel žije v Horšovském Týně.

A právě setkání se spisovatelem Ivanem Vičarem, který za dětmi přišel i se svými vnoučaty, přinesl jim knihy na ukázku a povyprávěl o vzniku skřítka Bonifáce, mělo hned po návštěvě domažlického bazénu u dětí největší úspěch. „Byl to dobrý týden,“ řekl David. Gita, Štěpán a Martin jej hodnotili jako výborný. Kromě poznávání si ale děti užily i řadu soutěží, například v pexesu či stolním fotbale.

Impulz pro pořádání takových aktivit vznikl právě u Jany Tomáškové a u Jiřiny Příbkové.

„Jsem moc rád za někoho, jako je Jana Tomášková. Celý život učila děti, je to člověk na pravém místě,“ konstatoval vedoucí komunitního centra Radim T. Bílek, který se rovněž programu několikrát účastnil. „Vše je v edukačním duchu a dětem se to opravdu líbilo,“ doplnil Bílek. A názory a dojmy dětí hovořily více než jasně. Do budoucna hodlá charita s centrem v těchto aktivitách v době prázdnin pokračovat.