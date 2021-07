Nedaleko Domažlic budou další protipovodňové hráze. Tentokrát je dělníci staví v rokli při cestě od jezdeckého areálu na Vavřineček. Projekt vyjde na necelé tři miliony korun.

V rokli při cestě od jezdeckého areálu na Vavřineček vznikají protipovodňové hráze. | Foto: Stanislav Antoš

Podle mluvčího radnice Josefa Babora vznikají na místě takzvané přehrážky, které plní stejnou funkci jako suchá nádrž. „Protože se k nim nejde dobře dostat, jsou navržené jako bezúdržbové,“ uvedl Babor. Doplnil, že dole v rokli bude skutečná suchá nádrž, jež zadrží srážkovou vodu. Výpust zase zajistí to, aby se regulovalo množství vody, které odtud odtéká do řeky Zubřiny. „Bagristé už dvě kamenné hráze udělali. Do podzimu bude hotovo. Stezku kolem zachováme,“ nastínil místostarosta Domažlic Stanislav Antoš s tím, že letos ještě město počítá s výstavbou velké nádrže pod rybníkem Tři Vrby za 7,3 milionu korun.