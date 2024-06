Přinášíme důležitou informaci pro dárce krve na Domažlicku. Kvůli rekonstrukci vzduchotechniky na transfuzním oddělení Klatovské nemocnice, která krev zpracovává, budou odběry v Domažlicích omezeny na úterý od 6.30 do 9 hodin.

Domažlická nemocnice - odběrové místo | Foto: Domažlická nemocnice

Zpozornět by měli dárci krve, kteří navštěvují odběrové místo v Domažlické nemocnici. Kvůli organizačním změnám na transfuzním oddělení Klatovské nemocnice, která krev domažlických dárců zpracovává, se v červenci a srpnu totiž zkrátí odběrový čas v Domažlicích. Pro dárce bude vyhrazeno tradiční úterý, ale přicházet budou moci jen od 6.30 do 9 hodin. Nemocnice ale počítá s tím, že kapacita odběrů se výrazněji neomezí.

„V Klatovech se bude během prázdnin dělat v prostorách transfuzního oddělení rekonstrukce vzduchotechniky. I tamní provoz bude tedy omezen, ale hlavně se bude krev zpracovávat v jiném vzdálenějším zařízení. Abychom ji převezli včas, musíme odběry ukončit kolem deváté hodiny,“ vysvětluje mluvčí Domažlické nemocnice Jiří Kokoška. Ten věří, že zájem o dárcovství krve ani v létě nepoleví.

V Domažlicích se lidé setkali s herci z Ulice či Kvízovou dámou

"Pokud některým dárcům zkrácený čas odběrů nevyhovuje, budeme rádi, pokud přijdou darovat krev ještě v červnu. To samozřejmě za předpokladu, že mají dostatečný odstup od předchozího odběru. Jinak se dárcům za komplikace omlouváme. Bohužel, rekonstrukce vzduchotechniky je letos nezbytná," doplňuje vedoucí lékařka pracoviště transfuzních služeb Klatovské nemocnice Kateřina Nováčková.

S omezením transfuzního pracoviště v Klatovech dále souvisí přerušení odběrů plazmy v Klatovech od 21. června do 30. srpna, zrušení všech červencových a srpnových výjezdových odběrů. A odběry v Klatovech budou po dobu prázdnin pouze v pondělí a ve čtvrtek od 6.30 do 9 hodin, prvodárci od 7 do 8 hodin.