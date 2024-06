Daránek znovu pomůže dětem, finance poputují tentokrát do Domažlic

Aby to ti nejmenší měli co nejlehčí! To je heslo kampaně Daránek, kterou v těchto dnech spouští Charita Česká republika. Charita chce pomoci dětem s nelehkým osudem, které pobývají v charitních zařízeních nebo do nich docházejí.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Daránek pomáhal dětem. | Foto: se svolením Diecézní charity Plzeň