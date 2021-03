Zázemí pro zvířata už je skoro hotové. „Je potřeba ho dobře zabezpečit, protože třeba opice dost často materiál kradou. Pak si rodina pořídí osm až deset slepic a dvě kozy. Bude se tak moci sama uživit. Současná situace v Etiopii je kvůli koronaviru ještě těžší než byla,“ řekla.

Náklady na kurník a přístřešek pro kozy vyšly na 14 tisíc korun. Část sumy zaplatili dárci, zbytek Nováková. „Děkuji všem, kteří i v téhle době podporují druhé. Věřím, že pomáhat lidem v místě, kde žijí, má smysl,“ sdělila.

Žena z Domažlic doufá, že se bude moci za čtyřletou holčičkou Mimi zase podívat. Poprvé ji navštívila v roce 2017. „Bylo to úžasné setkání. Hlavně jsem mohla zjistit, co konkrétně potřebují. I když žijí ve velmi chudých podmínkách, dali by mi poslední kapku vody,“ zhodnotila Nováková, jež je s rodinou v pravidelném kontaktu a posílá jí balíky oblečením či botami.