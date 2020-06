Rozvolnění opatření a otevřené hranice do Německa změnila i jízdní řád cyklobusu na Čerchov. Autobusová linka opět pojede za hranice jako v předchozích letech.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Karel Rouč

V provozu je každou sobotu, neděli a svátek, a to až do konce září. „Letošní mimořádná opatření zamíchala vším, co jsme znali a co bylo ustálené. Nakonec se ale dobrá věc podařila a na Čerchov vyjede náš autobus i letos“, říká ředitel Arrivy Střední Čechy František Soumar a doplňuje: „Už od soboty 13. června pojede stejně jako loni, tedy i za hranice do měst Furth im Wald nebo Waldmünchen“. Linka na vrchol jezdí z Capartic 10:15, 11:30, 13:14, 15:15 a 16:40, zpět v 10:40, 13:29, 15:50 a 17:25.