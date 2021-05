Podle mluvčího domažlické radnice Josefa Babora je výhodou, že cestující nemusejí přestupovat. Dosud totiž lidé přesedali v Janovicích nad Úhlavou či Klatovech. Nová linka poprvé vyrazí 5. června z Domažlic a směřovat bude přes Kdyni, Klatovy, Čachrov dále na Gerlovu Huť, Prášily, Srní, Modravu a skončí na Kvildě. „Cyklobus pojede každou sobotu, neděli či státní svátek až do šestadvacátého září, přičemž pobere dvaadvacet kol. Na této lince platí klasický tarif krajské integrované dopravy,“ přiblížil Babor.

Z chodské metropole, konkrétně Poděbradovy ulice, vyjíždí spoj v 7.15, do Prášil dorazí v 9.10 a do Srní v 9.27, na Modravu v 9.50 a Kvildu v 10.02. Zpět odtud vyráží v 16.50. „Je nutné upozornit, že do třináctého června platí jiný jízdní řád. Pak se odjezdy autobusu mění. Cestující z Domažlic pojedou v 7.08 a z Kvildy v 16.45,“ konstatoval Babor.

Naopak na omezení se musejí připravit turisté, kteří zamíří na Čerchov. Kvůli demolici bývalých vojenských objektů sem nepojedou v létě autobusy.