„Jeho výstavy patřily vždy neodmyslitelně ke kdyňskému jaru. Na několik let se odmlčel a až tento rok se odhodlal opět představit své obrazy v Muzeu příhraničí. Má za sebou 52 výstav, a proto upouští od konání vernisáže. Jak sám říká: Každý mě ve Kdyni už zná. O to srdečněji všechny k návštěvě výstavy zve,“ sdělila jménem muzea Ludmila Brychová.

Výstavu pojmenovanou „Olejomalba, tempera a kresba v obrazech Rudolfa Jankovce“ pořádá Turistické informační centrum Kdyně ve spolupráci s Městským kulturním střediskem „Modrá hvězda“. Přijít se podívat můžete ve všedních dnech od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin, o víkendech od 9 do 12 hodin, v neděli ještě od 14 do 16 hodin. (pd)