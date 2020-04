Čtvrt století od požáru Chodského hradu. Připomínají ho fotky a ohořelá skříň

Dnes je to 25 let, co jednu z dominant Domažlic stihla tragická událost. Noc z 20. na 21. dubna si budou nejen Domažličtí pamatovat jako noc, kdy Chodský hrad zachvátily plameny. Ty tehdy způsobily třicetimilionovou škodu. Požár tehdy hasilo 12 hasičských sborů včetně hasičů z Furthu im Wald, kteří tehdy disponovali výškovou technikou, jež zde chyběla.

Požár Chodského hradu v roce 1995 a jeho následky. | Foto: Archiv Muzea Chodska