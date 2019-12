„Dozvěděli jsme se to v polovině června. Davídek začal mít teploty a bolesti nohou a na boku. Dětský lékař řekl, že má angínu a dostal penicilín. Po třech dnech nemohl chodit. V plzeňské nemocnici mu pak diagnostikovali leukémii,“ popsala Davidova maminka Ivana Timurová. Mladý hoch ihned začal chodit na chemoterapie. V nemocnici byl asi měsíc a půl v kuse, pak ho začali postupně pouštět domů a nyní je doma. Chemoterapie však podstupuje průběžně. „Na Davídkovi je vidět velká únava z této náročné léčby, ale bojuje a nevzdává se,“ řekla dále maminka.

I když je nemocný David doma, musí se o něj stále pečovat. „Někdo s ním musí být neustále doma, nesmí chytit žádnou infekci, protože má slabou imunitu. I při banálním onemocnění, jako je tře-ba chřipka, musí okamžitě do nemocnice, jinak by mohlo být pozdě,“ vysvětlila Ivana.

Pro chlapce je náročné i to, že se nemůže vídat s kamarády, chodit do školy, musí držet dietu a další hygienická omezení. „Začal také brát prášky na psychiku, protože přestal mluvit,“ dodala. „Nesmí se k němu dostat žádná bakterie, takže dodržuje nízkobakteriální stravu. Vše musí mít čerstvé, když koupíme třeba mléko nebo máslo, další den ho již nesmí jíst a také ne každou potravinu může. Hlídat ho musíme neustále, než použije záchod nebo koupelnu vše se musí vydezinfikovat. Také jsme pořídili čističku vzduchu,“ pokračovala maminka. „Doktor říkal, že by měl mít i vlastní koupelnu, kterou by používal jen on,“ doplnil tatínek Miroslav Lazna.

„Teď jsem s ním na nemocenské já, ale až mi skončí, nevím, co bude. Musíme také sehnat soukromé učitele, protože tento rok do školy už nenastoupí a příští bude v udržovací léčbě, což znamená, že do školy bude moci chodit jen omezeně. Léčba by měla trvat dva roky,“ dodala Ivana s tím, že pod dohledem lékařů bude celý život.

V těchto těžkých časech můžete Davidovi pomoci i vy. Nejjednodušeji prostřednictvím transparentního účtu: 123-981800207/0100.