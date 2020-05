Ode dneška mohou čtenáři ze Kdyně a okolí opět navštívit místní městskou knihovnu.

Ilustrační fotografie. | Foto: pixabay.com

Ovšem bude v provozu v omezeném režimu. Omezení se týká i čtenářů, kromě dodržení bezpečnostních zásad, se nebudou moct po knihovně pohybovat sami, jak byli zvyklí. Až do odvolání bude knihovna poskytovat výpůjčky z omezeného výběru knižního fondu. Pobyt v knihovně musí omezit na nezbytně nutnou dobu, a to na převzetí nebo vrácení připravených knih, kterých může být maximálně 5. Knihovna také apeluje na využití rezervace, a to buďto pomocí on-line katalogu, e-mailem, anebo telefonicky. Dovnitř budou smět naráz pouze 4 osoby.