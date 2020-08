Dvanáct let. Tak dlouho už country pomáhalo a pomáhá zachránit čečovický zámek.

Jedenáctý ročník country festivalu na zámku v Čečovicích. | Foto: Deník / Petra Kůtová

Letošní dvanáctý ročník se koná už tento víkend, nabídne dvoudenní program, a to jak v sobotu 22. srpna, tak i v neděli 23. srpna. Folk a country festival pro zámek Čečovice odstartuje v sobotu ve 13:00. Zahrají kapely Old Band, Miroslav Paleček, The Origin, Faux pase Fonet, SoVS, Flashback, Marien a Hop a Šavani. Současně ale vedle hudební scény bude probíhat v zámecké sýpce i výstava obrazů Emmy Srncové, jejíž vernisáž se uskuteční v sobotu dopoledne v 11:00. Nedělní program pak bude ve znamení divadla. Ve 13:00 bude představení Svatba bude v podání souboru Histrio. Po oba dva dny navíc budou k dispozici komentované prohlídky zámku, a to od 12:00. Stejně jako loni, tak i letos poputuje veškerý výtěžek dvoudenního festivalu na záchranu zámku. Loni se za utržené peníze financovala okna v prvním patře zámku. Na oknech se dělalo i umělecké kování odpovídající tomu původnímu. Letos v květnu se dobrovolníci pustili do vyklízení několika tun zásypu pod klenbami, odhalili díky tomu trámy, odvezly se tři kontejnery sutě a na programu rovněž byla výměna trámů napadených dřevomorkou. To co mělo být kdysi srovnáno se zemí, dnes pomalými kroky vstává z popela jako bájný Fénix a pravidelně se stává malým kulturním a hudebním centrem.