Gravčo a Míša se v červenci stěhují z hradního příkopu do plzeňské ZOO

Horšovský Týn - S Míšou a Gravčou, dvěma medvědy, žijícími již šest a půl roku v hradním příkopu na zámku v Horšovském Týně, se v sobotu odpoledne přišlo do Zámecké jízdárny rozloučit několik desítek občanů, mezi kterými bylo i mnoho zajímavých a známých tváří z televizní obrazovky.

Oba medvědi se budou v červenci stěhovat do plzeňského zoologické zahrady, kde jim podle správce zámku Jana Rosendorfského bude nesrovnatelně lépe. Původně se měli medvědi stěhovat již za čtrnáct dní, ale protože ZOO v Plzni se v současné době potýkají s finančními problémy, pojedou Gravčo a Míša do Plzně o něco později. "Pro naše medvědy to bude, když to trochu přeženu, jako když se z panelákového bytu přestěhují do krásného, přepychového rodinného domu," uvedl Jan Rosendorfský.

Hlavním důvodem přestěhování medvědů jsou ovšem finanční potíže. "Od té doby, co jsme písničkou Marty Kubišové oba medvědy na zámku uvítali, se stalo moc věcí," objasnil správce a kastelán zámku v jedné osobě.

"Předně prvotní zájem o medvědy v Horšovském Týně upadal, až nám zůstaly pouze dva skvělí sponzoři, známí imitátoři Zdeněk Izer a Marek Dobrodinský a jejich umělecká agentura v čele s Jindřiškou Hipmannovou."

Kromě těchto hlavních sponzorů přispívali finančně ještě další občané, ale to v žádném případě nemohlo medvědy v Horšovském Týně zachránit. Veškeré sponzorské příspěvky stačily na obživu medvědů, ale již nepokryly celkovou údržbu kotců a hradního příkopu, který medvědi po svém několikaletém pobytu postupně rozebrali.

Milan Ježek