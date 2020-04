Co se psalo před lety o Velikonocích, drkalo se, šupalo, ale bohužel i umíralo

Je pátek, to znamená, že nahlédneme do archivu. Co se psalo o Velikonocích v roce 1998? Myslelo se hlavně na tradice. Zprávy do Domažlického deníku tehdy napsala Alena Foistová a Stanislav Antoš.

Velikonoce v roce 1998. | Foto: Archiv Domažlického deníku

Tradičním klepáním ‚klepáči‘ oznamují, že jsou před námi velikonoční svátky Postřekov – Jednou z mála chodských vesnic, kde se dochoval tradiční velikonoční zvyk klepání, je Postřekov. Klepat chodí chlapci školou povinní, kterým se říká ‚klepáči‘. Klepají po skupinkách, a to podle části obce – v horejšku, dolejšku, prostředku a ve Mlýnci, což je také část Postřekova. Nejstarší ze skupinky je kápo, který pak rozděluje vykoledované peníze a vajíčka. Na klepání používají takzvané klepačky, což jsou velké, dřevěné, většinou doma vyrobené řehtačky na kliku. Poprvé oznamují klepáči přicházející velikonoční svátky na Zelený čtvrtek v podvečer. Na Velký pátek musejí chlapci vstávat velmi brzo, protože již v pět hodin ráno vybírají po chalupách peníze a vajíčka a vybírku zakončují klepáním o hodinu později. Také v tento den se klepání ozývá po celé vsi v poledne, odpoledne a kvečeru. Naposledy se klepáči sejdou o Bílé sobotě v šest hodin ráno. Tím tento starodávný zvyk zakončí. Velikonoční šupání pomlázkou postřekovští téměř, až na malé výjimky, nedodržují. Klepat chodí také děti v Chodově, kde klepají společně s chlapci i děvčata. Tuto tradici dodržuje mládež také v některých dalších vesnicích domažlického okresu. Autor: Alena Foistová STROJ ČASU 3: Dlouho hledali cestu na stadion Přečíst článek › První ‚šupáči‘ začali chodit již v sedm hodin Domažlice - „Šupat jsme začali v sedm hodin a holky většinou ještě spali,“ řekli nám chlapci Luboš Marek a Martin Pivoňka, které jsme zastihli včera v osm hodin na domažlickém sídlišti Kozinovo pole. Oba měli krásně upletené pomlázky, které si koupili, a v taškách měli již čtyři vajíčka. Dále nám řekli, že chtějí navštívit nejen své spolužáky, ale i další kamarádky. Postupně Domažlice zaplavovali i další mládenci školou povinní s igelitovými taškami i tradičními košíky. Časem se mezi nimi začali tu a tam objevovat i dospělí s pomlázkami. Řada z nich, na rozdíl od školáků, kteří se vraceli v poledne domů, skončila své putování v restauracích. Autor: Stanislav Antoš Dva lidé včera zahynuli při vážné dopravní nehodě Kdyně – Na silnici pod Korábem se stala vážná dopravní nehoda, která si vyžádala dva lidské životy. Osmatřicet minut uplynulo z velikonočního pondělí, když byli na místo nehody povoláni členové Hasičského záchranného sboru v Domažlicích, aby pomohli odstranit následky vážné dopravní nehody. Podle neověřených zpráv ve vozidle zahynul manželský pár. Podrobnosti přineseme zítra v rubrice Dopravní nehody. Jinak na hasiče o svátcích čekaly úkoly v podobě asistence u dopravních nehod a při otevírání bytů. Nejprve jeli v sobotu v 9:38 hodin k havárii, která se stala u domažlického servisu. Za necelou hodinu museli vyjíždět k další dopraví nehodě, která byla mezi Mašovicemi a Horšovským Týnem. Sedm minut po sedmé večer pomohli obyvateli na Kozinově ulici z nesnází, když mu otevřeli byt a stejně tak i majitelům bytu ve Kdyni, kteří před druhou hodinou v noci zůstali stát na chodbě bez klíčů. Autor: Stanislav Antoš Naboural do náklaďáku a byl odražen na protijedoucí osobák Přečíst článek ›

Autor: Redakce