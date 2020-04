Její zahájení se ale posunulo na dobu neurčitou. Zatím pro návštěvníky natáčí videa z hradozámeckého prostředí a rozhodně se na zámku nezahálí. Získaný čas věnují preciznímu úklidu a přípravám na otevření.

Pustil jste se do natáčení krátkých videoreportáží, kolik jich celkem plánujete?

Návštěvníky v Horšovském Týně máme rádi a sám to například dělám i tak, že v průběhu sezóny pořádám prohlídky s kastelánem. Zcela logicky se nabízí to, že když návštěvník nemůže dorazit na prohlídku osobně, budu se mu snažit poskytnout nějakou alternativu, kterou jsou zmíněná videa. Návštěvník si tak může třeba na facebookové stránce hradu a zámku prohlédnout interiéry i exteriéry, které jsou v současné době zavřené.

Nápadů, co se tady dá natočit, jsou desítky, možná stovky. Samozřejmě, že se budeme snažit nápady převádět do videopodoby co nejdéle. Někdy to nebude tak zdařilé nebo tak veselé, ale budeme se přátele hradu a zámku v Horšovském Týně nějakým způsobem informovat, že nám tady chybí.

VIDEO MŮŽETE PUSTIT ZDE

Jako kastelán máte přístup do všech zákoutí, nahlížíte ve videích i tam, kam se běžný turista při prohlídce nepodívá?

Při prohlídkách s kastelánem, které dělám již několik let vždy v létě, se turisté pokaždé malinko podívají do prostor, kam se návštěvník při běžné prohlídce nedostává. Ale horšovskotýnský hrad a zámek má obrovskou výhodu a potenciál v tom, že se nám za poslední roky povedlo zpřístupnit téměř všechno. Nesnažíme se tedy návštěvníkům něco zatajovat. Samozřejmě se ale nabízí možnost poodhalit návštěvníkům ve videoreportážích o něco více. Je to způsobeno i tím, že se k těm předmětům mohu dostat mnohem blíž, vzít je do záběru detailněji. Například jsem ukázal při prohlídce skladu u kuchyně některá skla v jiném úhlu pohledu díky položení na prosvícenou podložku. Divák této videosekvence mohl vidět sklo tak, jak by ho v podstatě nikdy neviděl. Budu se v těchto videoprohlídkách snažit zavítat i do prostor, kam se návštěvník takřka nedostane. Určitě se podíváme na půdu nebo k hodinovému stroji.

Turistická sezóna se zatím odsouvá na neurčito, jak tento čas navíc využíváte?

Musím říct, že se nám čas navíc občas i hodí. V klidu jsme mohli provést pravidelnou revizi zabezpečovacího zařízení. Pro revizní techniky to tak bylo pohodlnější, jelikož se nemuseli vyhýbat prohlídkám. Podobně je na tom čištění podlah, které se za provozu taktéž dělá hůř. Čas nám umožnil pustit se do většího a složitějšího úklidu keramických a cihlových podlah. Čištění těchto povrchů sice vypadá jednoduše, ale v mrazech se dělat nedá. Využíváme současně hezkého počasí a skutečnosti, že byla slabší zima. Snažíme se z těchto podlah odstranit všechny vrstvy vosku a podobných nečistot.

Čas jsme využili i k revizi evidence historických předmětů. Evidenci mobiliáře máme stoprocentní. Proběhla tak inventura, která dohledala všechny předměty. Pojí se s tím i přesný popis jednotlivých věcí. Musíme zkontrolovat, zda jsme při evidenci neudělali chybu, zda jsou uvedené správné rozměry, zda jsme zapsali správnou barevnost. Při zavádění 17 tisíc položek do počítačového systému se může stát chyba, jsme přece jen lidé a je snadné se v takovém množství upsat.

Jinak ostatní provozy zůstávají v běžném chodu. Zámečtí zahradníci musí stromy ostříhat, ať je zámek zavřený, či nikoli. Dále musí zasadit květiny, které budou v létě zdobit zámek a údržbáři musí běžně pracovat na tom, co je rozpracované.