Jaké novinky jste plánovali či plánujete na letošní rok?

Je to trochu obdoba tradiční otázky, co bude v letošní sezóně nového. Já na to odpovídám – nového nebude nic, jsme rádi, že máme všechno staré. Je to samozřejmě vtip, ale ono toho moc nového na zámku v Horšovském Týně nelze udělat. Prohlídkových tras je celkem přes pět hodin, je vystaveno 80% exponátů. Doslova něčím novým a ohromujícím překvapit nemůžeme. Každoročně jsme se snažili o filmovou výstavu – spíše z děl kostymérů a rekvizitářů. V letošním roce se ale neuskuteční. Oddálili jsme ji o rok. Nejsme si jistí, kdy se zámek bude moct otevřít veřejnosti. A až se otevře, tak se spustí i všechny kulturní akce, které se odsouvají. Podle mého názoru bude pak překulturováno. I z tohoto důvodu žádnou akci nepřipravujeme, ale zámek bude enormně přeuklizen. Určitě budeme rádi, když se návštěvníci přijdou podívat i na to, co ještě neviděli. Přesto malinká drobnost, jako novinka k vidění určitě bude. Pod arkádou jižního křídla jsme v loňském roce začali obnovovat malou komůrku, ve které je nádherné technické zařízení – výtah na jídlo. Tato komůrka byla mnoho let zazděná, momentálně vyrábíme dveře. Do této části bude možné nahlédnout v rámci běžné prohlídky zámku. Místo je z nádvoří běžně přístupné komukoli, kdo k nám přijde a bude se pohybovat jen na nádvoří, aby nasál atmosféru a zažil takzvaného genia loci a přišel se podívat na něco jiného, než je supermarket a hypermarket.

Postupně zvelebujete i zámecký park a skleníky, jak tady pokračují práce?

Pokusili jsme se o získání o finanční dotace z Evropské unie, což se konečně povedlo. Smlouvy jsou již podepsané. Nejedná se ale o nějak horentní částku, jedná se o 10 milionů korun. Z této částky se konečně doopraví Hláska v zámeckém parku a brzy bude vypsané výběrové řízení na zhotovení této stavby. Dále bychom chtěli ještě opravit stromovou alej, která vede právě od Hlásky k Loretánské kapli. K ní vede ještě alej od Vdovského domu, i tu budeme částečně opravovat. Zbylé peníze pak poslouží na dokončení rekonstrukce zahradnictví, protože jak už si mnozí povšimli, ta stavba nám stojí nějaké tři roky kvůli nedostatku financí. Tuto část dokončíme a snad se nám podaří dostat až před stavbu zámeckého skleníku. Skleník se totiž ještě bude projektovat a pokračovat se na něm bude v další etapě. Ze zbylých peněz z přidělené částky by se na něj totiž nedostávalo. Zároveň se snažíme obnovovat výsadby v zámeckém parku. V minulosti se nám již stalo, že v uplynulých suchých letech nám několik stromů odešlo, a nebylo to zrovna malé množství. V současné době se snažíme o nové výsadby, ale raději neukazujeme, o která místa jde. Bohužel se stalo, že nám nově vysazené stromy někdo zničil, anebo dokonce odcizil.

Nelze se nezeptat, co by pro zámek znamenalo, kdyby vypadla turistická sezona zcela, existuje náhradní plán?

Žádný náhradní plán nemáme. Ani si nechci představovat, že by turistická sezóna vypadla zcela. Jsem přesvědčen o tom, že se k nám návštěvníci určitě budou moct podívat. Jestli se otevřou školy a přes léto bude nějaký cestovní ruch, tak určitě návštěvníci rádi přijmou nabídku podívat se do historických sídel a přijedou se podívat třeba i sem. Od toho by je měla lákat i natáčení video reportáží, které pro návštěvníky děláme. Pro ty, kteří u nás nikdy nebyli, tak budou informováni o tom, co by u nás mohli vidět.

Kdyby ale sezóna zcela vypadla, bylo by to dost tragické. Protože hrady a zámky ve správě Národního památkového ústavu jsou rozpočtovou organizací. To znamená, že se řídí příjmy a výdaji. Na část výdajů – rekonstrukci, restaurování, platy zaměstnanců či energie - si musíme částečně vydělat. Takže kdyby celkově sezóna vypadla, tak by to pro hrady a zámky bylo velmi špatné. Doufejme, že se tak nestane a že budeme moct v létě návštěvníky přivítat.