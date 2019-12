Co se bude nosit na bále? Styl první republiky je stále 'in'

Zavedené trendy letošního roku se do bálové a plesové sezóny 2020 příliš nezmění. Jaké barvy si obléct a co je novinkou do roku 2020 prozradila módní návrhářka z Domažlic Iveta Paulerová.

Iveta Paulerová, návrhářka. | Foto: archiv I. Paulerové