V sobotu 3. září moštovali poprvé v klatovské moštárně ve Šmilovského ulici. „Moštujeme každou sobotu v září a říjnu od 14 do 16 hodin,“ informovala Pavlína Hrachová s tím, že cena zůstává stejná jako v loňském roce. Za jeden kilogram zpracovaných jablek nebo hrušek zaplatí zákazník pět korun. „Odpad z ovoce si lidé odvážet nemusejí, máme odběratele, kterému to vozíme,“ doplnila.

Každou sudou neděli a každé sudé pondělí od 15 do 18 hodin lisují jablka zahrádkáři v Plzni-Letné Pod Švabinami 53. „Cena za kilogram zpracovaných jablek je sedm korun, oproti loňsku jsme o korunu zdražili,“ uvedl předseda Českého zahrádkářského svazu Plzeň Jaroslav Salášek. Dodal, že o moštování je letos velký zájem. „Lidé musejí dodat ovoce umyté a odpad zlikvidovat. Stáčíme jen do přinesených nádob,“ připomněl Salášek. Plzeňští zahrádkáři nemoštují změklé ovoce, protože při lisování ucpává filtrační plachetky.

Moštovací sezonu zahájí v sobotu 10. září zahrádkáři v Domažlicích. Deníku to řekl předseda svazu Josef Fidrant. Podle předsedy domažlických zahrádkářů Fidranta očekávají v moštárně frmol, protože úroda je oproti loňsku obrovská. „Jablek je opravdu velké množství, musím ale říci, že hodně padají na zem,“ zhodnotil s tím, že o zkapalnění ovoce je mezi lidmi všeobecně velký zájem. „Když je dost jablek, zákazníci chodí. Třeba před dvěma lety jsme zpracovali přes dvacet metráků ovoce, loni to bylo jen něco málo přes metrák. Byla to opravdu bída,“ popsal.

Oblíbený mok může podle něj vydržet i přes rok. „Když se dobře zpracuje, převaří a zavaří do lahví. Lidem jsme rozdávali recepty, aby věděli, co vše se dá s moštem vymyslet,“ doplnil.

Zkapalňovat jablečnou a hruškovou úrodu budou zahrádkáři v prostorách Domažlického zahrádkáře, a to od soboty 10. září každou sobotu až do 19. listopadu od 8 do 10 hodin. „V případě velkého zájmu i déle,“ poznamenal Fidrant.

