Jana Podskalská, ředitelka MKS Modrá Hvězda, Kdyně

Zdroj: Archiv J. Podskalské

Myslím, že rozhodne to, co daní kandidáti pro svoji obec za uplynulé čtyři roky udělali, jak byli vidět a slyšet i mimo volební kampaň. Snažím se reálně dívat na to, co je splnitelné, na to zda volební sliby vycházejí ze znalosti problematiky, na to zda lidé, kteří se o místa ve vedení obcí ucházejí, mají potenciál pro danou obec pracovat a svým způsobem pro obec žít nebo jde především o volební výkřik, který krátce po volbách vyšumí. Lidé ve vedení obcí neměli vůbec snadné poslední čtyři roky, museli se vypořádat s covidem, teď je zase velká ekonomická krize a zátěž, to všechno může hrát roli, pozitivní i negativní. Co přímo volby ovlivní, si netroufám říci, věřím však, že solidní kandidáti se obejdou bez urážek, fake news a povedou slušnou kampaň vůči protikandidátům.