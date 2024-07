Páteční zábavu na náměstí v sobotu vystřídal festival minipivovarů s food zónou a v neděli přišly na řadu císařské slavnosti, které se letos konaly pod názvem 640 let první písemné zmínky a 400 let práv a svobod města Kdyně aneb…Sláva císaři Ferdinandu II. Akce se odehrávala v parku u Muzea příhraničí, kde se lidé setkali s rytíři, kejklířem, sokolnicí, trubadůry a dalšími.

Připraven byl program po celý den. Hojnou účast diváků měl průvod městem, v jehož čele šel i starosta města Oskar Hamrus, místostarostka Věra Říhová a ředitelka Městského kulturního střediska Modrá hvězda ve Kdyni Jana Podskalská. „Myslím si, že se po tři dny konal bohatý program a doufám, že každý si nalezl to své. Dnešní den si užijte plnými doušky, hodujte, pijte, utrácejte a my se na vás budeme těšit zase v příštím roce na císařských slavnostech,“ pronesl starosta.

Císařské slavnosti ve Kdyni. | Video: Daniela Loudová

Návštěvníky pozdravila i místostarostka. „Sice nám počasí přeje o trochu méně než tomu bylo vloni, ale i tak jsem ráda, že jste přišli v tak velkém počtu. Užijte si to zde,“ uvedla Říhová.

Ředitelka MKS především děkovala všem, kteří se na rozsáhlé akci podíleli. „Děkuji všem, kteří chodíte celý rok na bohatý kulturní program. Poděkování patří i mým kolegům, protože bez nich by nic nešlo, za vším je spousty práce. Chci poděkovat i našim nejvyšším za možnosti, které kultuře dávají a doufám, že se nám takto bude dařit dál,“ řekla Podskalská a neopomněla zmínit i stánkaře. „Jak říkal pan starosta, tak hodujte, pijte, utrácejte, protože i ti stánkaři, kteří tam stojí, jsou lidé, kteří patří k regionu, jsou to malí výrobci a snaží se obohatit region. Co si doma vyrobí, to zde prodají.“

A to, že lidé mají slavnosti v oblibě, dokázali hojnou účastí.