Park u Muzea příhraničí ve Kdyni v sobotu opět ožil Císařskými slavnostmi. I přesto, že panovaly vysoké letní teploty, lidé si je nenechali ujít.

Bohatý dvanáctihodinový program zavedl návštěvníky do období vlády Marie Terezie. Vše od slavnostního zahájení po rozloučení se s diváky bylo řízeno a doprovázeno slovem císařsko-královského komořího, který šel i v čele průvodu, jenž prošel okolo náměstí a vrátil se zpět do parku. Návštěvníci se během dne rozhodně nenudili. „Jsem velice rád, že jste na slavnosti opět přišli a užijete si bohatý program. Jen jsme bohužel kvůli panujícímu počasí museli zrušit ohňovou show, která bude přesunuta do dalšího ročníku,“ uvedl starosta Oskar Hamrus.

Den byl naplněný historickým tancem a krásnými kostýmy, siláckým představením, ukázkou katovského řemesla, palných, sečných i bodných zbraní. Některé měli možnost si vyzkoušet i diváci. Ti ale především obdivovali krásně oděné dvorní dámy, které se rády procházely zahradami, a další účastníky slavností včetně vojáků, šlechticů, bubeníků a dalších. „Ty šaty jsou nádherné a dámy v nich umí chodit, jako by se tak narodily. Je to vážně krásný pohled. A mají především můj velký obdiv, protože je hrozné horko a oni chodí v těch dlouhých šatech a usmívají se na všechny kolem,“ řekla jedna z divaček Marie Václavová, která se těšila na průvod i další představení.

Nechyběl řemeslný trh, na náměstí byly od pátka do neděle pouťové atrakce pro nejmenší a vrcholem Císařských slavností byl sobotní koncert zpěvačky Lenny.