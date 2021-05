Podle něj evidují nižší zájem o bobrovky nejenom v České republice, ale v celé Evropě. „Bobrovky jsou dražší tašky. Lidé si je na střechy domů běžně nedávají. Používají se hodně na památky, čemuž odpovídá i skupina odběratelů,“ konstatoval Schleis.

Závod je zavřený už od března, v současnosti areál slouží pouze jako sklad. „Musí se vyčistit, aby v něm nezůstaly nebezpečné látky, a pak se prodá. Je to samozřejmě škoda, že cihelna v Blížejově skončila. Měla opravdu dlouholetou tradici,“ zalitoval někdejší ředitel závodu. Ostatně její historie sahá až na konec 19. století. „V roce 1898 byl sepsaný první pracovní řád,“ dodal.

V Blížejově ještě donedávna pracovalo 31 lidí. Třiadvacet z nich dostalo výpověď a odstupné, osm zaměstnanců se podle Schleise přesunulo do Stodu, kde se nachází další pobočka Wienerbergeru.

Právě Stod zůstal jedinou pobočkou v západních Čechách. „Zaměstnanci při odchodu dostali na památku bobrovku s logem svého oblíbeného sportovního klubu, mimo jiné i plzeňské Viktorky,“ uzavřel Schleis.

Také podle starosty Blížejova Jiřího Červenky je škoda, že cihelna v obci už dál fungovat nebude. „Je to část historie, která se bohužel uzavírá. Blížejov byl díky cihelně známý. Rádi bychom, aby tady byla výroba, která by dala místním lidem práci a zároveň neškodila životnímu prostředí. Počet obyvatel se zvyšuje, takže pracovní místa přímo v bydlišti by byla skvělá,“ konstatoval Červenka.

Obec část pozemku v areálu blížejovské pobočky dosud využívala, konkrétně jako vozový park pro technické služby. „Vždycky jsme si s majitelem vyšli vstříc a domluvili se. Snad to tak bude i s novým vlastníkem,“ přeje si starosta.