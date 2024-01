„Rozhodli jsme se, že zkusíme nalákat lékaře na finanční prostředky. Vytvořili jsme tak program, do kterého jsme pro letošní rok uvolnili dva miliony korun. Kdyby se ale objevilo více lékařů , můžeme finance navýšit. Pokud se zde objeví lékař, který buď od stávajícího odkoupí, převezme, nebo si otevře vlastní ordinaci a získá na ni úvazek, tak získá 1,4 milionu korun. Musel by se zavázat, že zde povede praxi deset let,“ uvedl starosta Miloslav Rubáš.

Tím ale bonusy nekončí. Pokud by lékař odkupoval praxi (firmu), tak dostane příspěvek 750 000 Kč na daný úkon. Kromě toho mohou noví lékaři čerpat bonus 400 000 Kč na vybavení ordinace, kdy bude částka rozložena do dvou let.

Lékaři mají možnost získat i bydlení. „V domě na náměstí přestavujeme dva byty, které budou mít zhruba 80 až 100 metrů čtverečních. Ty by byly přednostně přidělené lékaři za standardní nájemné. Pokud by měl zájem si zde dům postavit a měli bychom k dispozici parcelu, byla by lékařům také přednostně přidělena rovněž za standardní cenu. Stejně tak bychom vypomohli s umístěním dětí do školských zařízení v případě potřeby,“ sdělil starosta.

V Nýrsku uvítají zájemce z řad zubařů i praktických lékařů.