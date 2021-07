Návštěvníci chodské metropole mohou o prázdninách znovu potkat ponocného. Kostelník Roman Holub bude obcházet město a zpívat každý páteční a sobotní večer, vždy ve 21a ve 22 hodin.

Každý páteční a sobotní večer přes celé prázdniny bude centrem Domažlic chodit ponocný. | Foto: archiv Městské kulturního střediska Domažlice

Funkce ponocného v Domažlicích vznikla zřejmě už ve 14. století a trvala do 19. století. Nicméně tradice zůstala symbolicky zachována a stala se turistickým lákadlem. Ponocný už sice nechrání město před nepřáteli nebo přírodními živly, ale alespoň v létě se do centra vrací. „Lidé se s ním mohou setkávat až do konce srpna na náměstí Míru u věže, kde zpěvem odpovídá na hlas pověžného, kterého uslyší pět chválu Hospodinu a nabádat před ohněm z ochozu věže. Ponocný v historickém kostýmu je vděčným námětem pro fotografie,“ uvedl mluvčí radnice Josef Babor.