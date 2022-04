Kanáři se musí na zpěv připravit

Je třeba, aby ptáci zpívali kdykoliv, kdekoliv a před kýmkoliv. Posuzovatel má půl hodiny na poslech kolekce harckých kanárů, která se skládá ze čtyř jednotlivců postavených na sobě v klíckách. Každou půl hodinu dostane na stůl další čtveřici kanárů. Poslouchá, kteří jak zpívají a hodnotí, v jakém rytmu, v jaké hloubce a jak je sezpívaná kolekce.

Zpěvné kanáry chová Miloslav Macán od svých 7 let. „Manželka mému koníčku fandí i nefandí, ale kdo může říct, že má manžela každý den na 'kanárech',“ směje se.

Chovatel vede školu zpěvu

Ptáky má umístěné na půdě a školu zpěvu zakládá v místnosti v bytě. Škola zpěvu je regál, kam se začátkem listopadu umístí do každé klícky po jednom samečkovi kanárka, dají se mezi ně přepážky, aby na sebe navzájem neviděli. „Tím pádem se ozývají jeden druhému a hecují se do zpěvu. Pak se zatemní a vypěstuje se u nich reflex, že když se odtemní, ptáci začnou zpívat,“ vysvětlil chovatel.

Čtrnáct dní před soutěží mění doma místo poslechu, aby si ptáci zvykli na jiné prostředí. Když jsou na soutěži, je to pro ně cizí prostředí. Umísťují se do zvláštních budníků, do zpěvní klícky, jsou tam po čtyřech a tak se s nimi jezdí na soutěže. Budníček je zatemnělý, je zavřeno a pak se dá na ten stůl a když se odtemní, ptáci zpívají.

„Není to jen o té soutěži, ale s ptáčkem je práce po celý rok. Od vylíhnutí, vychování, krmení, po ošetřování, aby byl v kondici, protože nemocný ptáček zpívat nebude,“ popsal péči o kanárky Macán.

Momentálně odchová zhruba 200 mláďat ročně. Podle toho, jak má na svůj celoživotní koníček čas.

Od roku 1998 sídlí chovatelé plzeňského spolku zpěvných kanárů ve Staňkově, protože v Plzni už neměli možnost, kde se scházet, jak z důvodů finančních, tak i kvůli nedostatku vhodného prostoru. Nakonec chovatelé našli azyl ve Staňkově, protože někteří členi byli místní. „Od té doby nám vždycky staňkovská radnice zdarma poskytne prostor pro výstavu,“ sdělil Macán.

