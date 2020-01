Český les a Chodsko se představily na turistickém veletrhu GO – Regiontour v Brně. A jak Tachovsko, tak i Domažlicko měly rozhodně co nabídnout.

Domažlicko a Tachovsko na veletrhu. | Foto: město Bělá n. Radbuzou, Hana Hoffmannová, Ondřej Švarc

Loňské prezentace vtipně využily vzhledem k výročí 30 let od otevření hranic světu připomínku hraničních kontrol. Letošní brněnská přehlídka se už musela obejít bez významných historických výročí, která by se k našemu kraji pojila, zaujala však chodskými kroji a pivem. Své zastoupení tu standardně měla chodská metropole Domažlice, dále se představily Holýšov, Bělá nad Radbuzou, Hostouň či Zahořansko. Výstavním areálem se v okolí stánku nesl zvuk chodských dud a zpěv chodských písniček. O to se postarala Domažlická dudácká muzika s Josefem Kunešem a Kamilem Jindřichem.