„V období zimního útlumu, ačkoli celá řada muzeí, spolků a památkových objektů funguje, vzniká chvíle, kdy je možné nahlížet na velmi známá místa v jiném úhlu. Právě tak bylo možné prezentovat ve vysílání Toulavé kamery historii Chodského hradu. Nevzpomínám si, že bychom kdy měli podobnou příležitost,“ uvedl ředitel Muzea Chodska Josef Nejdl.

Kamery České televize totiž zamířily na Chodsko a do Chodského hradu díky Boženě Němcové, o níž je jedna z expozic Muzea Chodska. Letos se totiž připomíná 200 let od jejího narození a Chodsko si navíc připomíná i její několikaletý pobyt zde.

„Místní lidé proti jejímu tehdy pobytu protestovali, spisovatelka si stěžovala, že jsou Domažlice špinavé a ospalé,“ zmínila k historii i v Toulavé kameře historička Kristýna Pinkrová.

Protože ale Božena Němcová ráda chodila do Mrákova, přesunulo se natáčení i tam. „Její pobyt na Chodsku není v celorepublikovém měřítku příliš známý, přitom ale výrazně obohatil vnímání venkovského lidu a její díla přispěla ke zhodnocení české literatury. Vždyť právě ona objevila Chodsko české vlastenecké společnosti a byla první, kdo dal impulz k objevení naší vlastní historie,“ pokračuje Nejdl.

Chodsko se ale propašovalo i do soutěže Peče celá země, kde měli soutěžící za úkol upéct chodský koláč. „Teprve touto formou se ukázalo, že připravit tradiční chodský koláč není nic jednoduchého a my s můžeme uvědomit, že opravdu máme být na co pyšní a smeknout tak před dovednostmi a kreativitou našich hospodyněk, přestože i výroba tradičního koláče se dnes postupně profesionalizuje,“ dodal na závěr Josef Nejdl.

Oba pořady a obě epizody najdete i zpětně v internetovém vysílání České televize.