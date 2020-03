Chodské slavnosti nejsou ale jen o tanci, hudbě a oslavách, jejichž první ročník se uskutečnil v roce 1955, ale i o církevní záležitosti – Vavřinecké pouti. Ta se datuje od roku 1851, kdy došlo ke znovuvysvěcení kostela Svatého Vavřince na Veselé hoře u Domažlic. Původně předměstská pouť časem zastínila i zbývající dvě, a to svatojánskou a mariánskou.

Vavřineckou pouť naposled přerušila druhá světová válka. Chodské slavnosti, které každý rok navštíví desítky tisíc lidí, nepřerušily ani roky 1968 či 1969. Konání několikadenních slavností a poutě je ohroženo až letos.

„Konání Chodských slavností je na vážkách a je reálně ohroženo. Organizačně jde o tak náročnou a složitou akci vyžadující si plánování ve velkém předstihu,“ řekl domažlický starosta Zdeněk Novák. Při slavnostech se koná i velký jarmark, do Domažlic přijíždí desítky stánkařů. „Vzhledem ke skutečnosti, že nikdo neví, jak se bude situace ohledně nákazy vyvíjet, jak dlouho budou opatření a omezení trvat, je těžké řešit organizační stránku slavností. V této situaci si neumím představit, že by se v Domažlicích na tři dny sešlo na osmdesát tisíc lidí,“ dodal Novák.

Podobně na to nahlíží i ředitel Městského kulturního střediska Kamil Jindřich. „Vše, co bych nyní vyjádřil, by byly jen mé osobní domněnky. Opravdu nyní musíme vyčkat, jaký bude vývoj situace, jak se budou uvolňovat nebo naopak zpřísňovat další opatření, o nichž rozhodne vláda. A vzhledem k faktu, že jsme stále svědky toho, jak se rozhodnutí a opatření vyvíjejí, mění, specifikují a interpretují, neodvažuji se odhadnout, co přijde za týden, natož za několik měsíců. K rozhodnutí o konání Chodských slavností potřebujeme jasnou a kompetentní informaci vztahující se k období konání, pak budeme reagovat a v souladu s oficiálním nařízením konat. A netýká se to jen Chodských slavností, ale celého Kulturního léta 2020.“

Co se týká Vavřinecké pouti, věřící by ji neradi vynechali a doufají, že se minimálně pouť s průvodem ke kostelíku uskuteční. „Pokud ta hrůza skončí, budeme mít Vavřineckou pouť se vším, co k tomu patří, pokud budeme živi,“ řekla Božena K. z Domažlic, která se poutí pravidelně účastní.