V letošním roce pořádají Domažlice jubilejní 70. Chodské slavnosti a první den se těšily velké návštěvnosti. Lidé si užili kapely, které ve své tvorbě vycházejí z folkloru a lidových písní. A účast byla hojná.

Stejně tak si návštěvníci nenechali ujít naražení speciálního piva k jubilejním slavnostem, které bylo uvařeno v Městském pivovaru Domažlice. Šlo o Vavřinecké. „Po slavnostním naražení v pátek mohou lidé Vavřinecké pivo ochutnat v našem stánku na náměstí a v Pivnici Městského pivovaru Domažlice. V pivnici bude též k prodeji i lahvové. Tohoto slavnostního piva byla uvařena jen jedna limitovaná várka, bude tedy k dostání jen v omezeném množství do vyprodání zásob,“ uvedla sládková domažlického pivovaru Jana Trhlíková Müllerová.

Vavřinecké pivo dle jejích slov ocení zejména ti, kteří mají rádi nachmelená hořká piva. Na vytváření originální etikety spolupracoval pivovar s mladou domažlickou umělkyni Šárkou Zavadilovou, která je známá jako majitelka a tvůrčí osoba značky TutoTamto.

Vavřinecké pivo je hořký ležák plzeňského typu za studena chmelený v ležáckém tanku chmelovou odrůdou Harmonie a Kazbek. Kořeněné a lehce citrusové aroma těchto chmelů harmonicky ladí jazyku stejně jako chodská muzika uchu. Obsah alkoholu: 4,9 % obj., EPM: 12 % hm., hořkost: 37 IBU.

Bohatým programem slavnosti pokračují až do neděle 11. srpna. Kromě různých možností zábavy v centru, se koná také již tradiční hudební festival Chodrockfest, který rovněž začal v pátek a i v sobotu nabídne řádnou nadílku muziky. „Vstupenky jsou i na místě v dostatečném množství. Kdo by chtěl přijít pouze na sobotní after party s Hitrádiem FM Plus, tak lze také zakoupit odděleně, pochopitelně festivalové vstupné se na ni vztahuje," uvedl pořadatel Jan Halík, který upozornil i na to, že cestující od Plzně by měli počítat s uzavírkami na silnici I/26 a vyjíždět včas.