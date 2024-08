Nabitý dvoudenní hudební program připravili pořadatelé Chodrockfestu, a i když panovalo horké letní počasí, lidé si ho nenechali ujít. V pátek se o start festivalu postaral písničkář Pokáč, na druhém pódiu to pak odpálila Doga. Poté přišli na řadu De Bill Heads. Známé hity přijela zazpívat, a společně s ní i dav lidí, skupina Turbo. Své publikum potěšil svými svéráznými texty Záviš a pak už se o pekelný koncert postaral Škwor. Řádně rozjeté fanoušky si pak užily závěrečné páteční kapely Panoptiko a Protheus.

V sobotu se jelo naplno hned od začátku. Návštěvníky rozezpíval Brutus a pak je ještě více rozvášnil Harlej. Při jeho vystoupení panovala doslova sluneční výheň, ale to fanoušky rozhodně neodradilo a udělali pořádný kotel. Harlej je rovněž kapelou, která na Chodrockfestu nechybí při žádném ročníku, letos tam tedy vystupovala již potřinácté. Po Harleji se na pódiích vystřídaly skupiny Zvlášňý škola, Wohnout, V3SKA, Sticx a pořádnou show předvedli členové kapely Walda Gang, kde nechyběli tanečníci Atom a Martin.

Do již rozjetého davu tisíců lidí přilil svoji porci nebývalé energie zpěvák Miro Šmajda. O závěr akce se postarala kapela Alkehol a vrcholem byla afterparty. "Celý Chodrockfest byla pořádná jízda. Bylo tedy šílené horko, ale to je každý rok, je léto, musí se s tím počítat. Kapely tady nemají chybu, je tady super složení. Já jsem se nejvíce těšila na Škwor, Harlej, Wohnouty a Walda Gang. Za mě to je pecka," řekla pravidelná účastnice festu Zuzana Vítovcová.