Nejen taneční muzika zněla na Afterparty Hitrádia FM Plus na závěr letošního Chodrockfestu v Domažlicích. Přímo z pódia si jedna ze slečen vyslechla i žádost o ruku.

Na závěrečné Afterparty Hitrádia FM Plus během Chodrockfestu v Domažlicích požádal Martin přímo z pódia svou přítelkyni o ruku. | Foto: se svolením Hitrádia FM Plus

Na závěrečné Afterparty Hitrádia FM Plus během Chodrockfestu v Domažlicích požádal Martin přímo z pódia svou přítelkyni o ruku.Zdroj: se svolením Hitrádia FM PlusHitrádio FM Plus sdílí s posluchači jejich příběhy a často i důležité životní události. „Tentokrát se ozval moderátorům Hitrádia FM Plus jeden z posluchačů, který svou teď už snoubenku poznal před dvěma lety právě na Afterparty Hitrádia FM Plus na Chodrockfestu. Letos se proto rozhodl za pomoci rádia svou přítelkyni požádat o ruku,“ přiblížila za mediální skupinu Media Bohemia Zuzana Nevoralová.

„Jsme moc rádi, že jsme jako regionální rádio dostali od Martina důvěru být s ním při této emotivní záležitosti a částečně ji zprostředkovat i našim posluchačům v éteru a fanouškům na sociálních sítích Hitrádia FM Plus,“ dodala Lucie Pacholíková, která ma na starosti vedení stanice Hitrádio FM Plus.

