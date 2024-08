Chodrockfest má již dlouhou tradici a nápad s jeho pořádáním vzešel u popíjení. „Začínali jsme asi v roce 2011 s Chodrockfestem v Domažlicích. Nápad vznikl relativně náhodou při studiích na vysoké škole a takovém tom studentském popíjení. Všichni jsme v Domažlicích „o Chodských“ něco prodávali a snažili se na tom něco vydělat. No a dělat festival, to byla oproti těm našim pivním stánkům taková vyšší liga. Tehdy nám jako mladé generaci přišlo, že i když jsou Chodské slavnosti svojí velikostí to největší co tu je, něco tomu chybí. A to něco, to byl Chodrockfest. Odvahy jsme tehdy měli dost, a i když tomu vlastně moc lidí nevěřilo, tak se to podařilo," řekl pořadatel Jan Halík.

A od počátků se festival podstatě posunul, už to není o tom postavit pódium, pár toiek, stan s výčepem a k tomu klobása a langoš. Nyní už jsou pódia dvě, stánků s občerstvením mnoho a výběr kapel pestřejší. A i letos se tak návštěvníci mohou těšit na řádnou nálož muziky od kapely Škwor, přes Pokáče, až po Turbo, Alkehol či Walda Gang. V pátek odstartuje program právě již zmiňovaný Pokáč a program zakončí Protheus, o rozjezd soboty se postará legendární Brutus, po němž trochu nezvykle v odpoledních hodinách nastoupí Harlej, vše uzavře Alkehol a afterparty.

Jako již tradičně návštěvník dostane při vstupu ID pásku, jejíž součástí je čip, díky kterému lze po dobití kreditu platit na všech prodejních místech v areálu akce (při prvním dobití uhradíte jednorázový poplatek 30 Kč). Letos je možnost stáhnout si aplikaci zde: https://www.nfctron.com/cs/#app. Výhodou aplikace je i možnost sledovat svoje transakce a po akci si prostřednictvím ní jednoduše necháte vrátit peníze uložené na čipu ve formě kreditu. Další důležitou novinkou je možnost dobití kreditu online před začátkem akce (tuto možnost můžete využít do čtvrtka do 12 hodin, během akce dobití kreditu online možné není). Přes aplikaci je pak možné žádat i o navrácení zůstatku nebo pomocí QR kódu, který obdržíte u vstupu.

Vstupenky na festival jsou stále v prodeji.

Pátek

Stage Dotiko

17.40 - 18.40 Doga

20.00 - 21.00 Turbo

22.20 - 23.20 Škwor

00.20 - 02:20 Protheus

Stage NFCtron

16.30 - 17.30 Pokáč

18.50 - 19.50 De Bill Heads

21.10 - 22.10 Záviš

23.20 - 00.20 Panoptiko

Sobota

Stage Dotiko

15.00 - 16.00 Harlej

17.10 - 18.10 Komunál

19.30 - 20.30 Wohnout

21.50 - 23.00 Walda Gang

23.30 - 00.40 Alkehol

Stage NFCtron

14.00 - 15.00 Brutus

16.00 - 17.00 Zvlášňý škola

18.20 - 19.20 V3SKA

20.40 - 21.45 Sticx

22.00 - 02.00 - Afterparty