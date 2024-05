Ani deštivé počasí neodradilo návštěvníky od toho, aby zavítali na food festival, který se konal v sobotu ve Kdyni. A k ochutnání byla jídla z různých koutů světa.

Street food festival ve Kdyni. | Video: Daniela Loudová

Nabídka na food festivalu ve Kdyni byla skutečně pestrá. Labužníci a vyznavači pálivých, sladkých a kořeněných chutí si tam přišli na své. Stejně jako na každé podobné akci nechyběly hamburgery, tortilly, hranolky, corn dogy, langoše, ale ochutnat bylo také možné například šnečí maso, vietnamská jídla, gruzinské speciality, či indickou a nigerijskou kuchyni, chobotnice, krevety ale i cvrčky a mnoho dalšího. Kdo měl chuť na sladké, tak si zašel na churros, makronky či zmrzlinu. A každé jídlo bylo možné zapít i pivem, které tam přivezli minipivovary, nebo vínem.

Návštěvníci si street food pochvalovali. „Je tedy hrozné počasí, ale dá se to. Pro mě je fajn, že je tady plno cizích jídel, že tady mohu ochutnat něco, co úplně jinde nedostanu. Což úplně na food festivalech není běžné. Sice se jich koná spoustu, ale mnohde se zaměřují spíše na regionální prodejce, ale tady jsou světové kuchyně, to se mi líbí a určitě je rád ochutnám," řekl Zdeněk Přerost z Domažlic.

Přichystán byl i doprovodný program pro děti a ke zpestření atmosféry hrála muzika.