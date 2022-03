Do Postřekova se ve čtrnácti letech dostala poté, co se jí podařilo se štěstím utéct z pochodu smrti. Vážila sotva třicet kilogramů, byla vyčerpaná, zavšivená, bosá a oblečená v nuzných hadrech. U rybníka omdlela, ale život ji zachránili Ludmila a Kryštof Jahnovi. Erbenová pak u nich našla svůj druhý domov. „Protože jsem byla moc slabá, zavolali na pomoc porodní bábu. Dodnes říkám, že jsem se v Postřekově podruhé narodila. Skláním se před dobrotivostí a statečností tamních lidí. Vzít k sobě židovské dítě znamenalo vyhlazení celé vesnice. Ačkoliv jsem nikomu neřekla, že jsem židovka, jsem přesvědčená, že to všichni lidé v obci věděli,“ prozradila již dříve Deníku Erbenová.

Po válce žila krátce u tety v Hermanově Městci, poté odešla do sirotčince a absolvovala ošetřovatelskou školu v Praze. Měla odejít do Austrálie, protože jí adoptovala australská rodina, ale potkala Petera, který byl s ní a s jejím otcem v koncentračním táboře Terezín. S ním v roce 1948 emigrovali nejprve do Paříže, kde se vzali, a později do Izraele, kde žije dodnes..

Své zážitky popsala v řadě knih, podle jedné z nich vznikl i film O zlém snu. Od roku 2001 je také čestnou občankou Postřekova, kteří se jí tak odvděčili za propagaci jejich vsi ve světě.