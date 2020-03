V pátek 13. března měla škola oslavit 70 let. „Oslava se definitivně neruší, v současné době jednáme o náhradním termínu, zatím ale není jasné, jestli se slavnost uskuteční v červnu nebo v září,“ řekl pedagog Miroslav Valenz.

Kvůli nařízení odpadne i několik soutěží Středního odborného učiliště Domažlice. První se měla konat dnes, 11. března, a to Stolničení oboru kuchař-číšník. Byl by to 11. ročník celorepublikové soutěže na téma Cestování s Hanzelkou a Zikmundem. Další soutěž, která bohužel odpadne, je krajské kolo 12. ročníku soutěže Kovo junior 2020 oboru strojník mechanik. „Jestli budou náhradní termíny nevíme. Těch soutěží je spousta, pak se ke konci roku budou připravovat závěrečné zkoušky, takže z časových důvodů není jasné, jestli se u stolničení náhradní termín soutěže stanoví. Celorepubliková soutěž Hrnečku vař, která se koná 2. dubna, se zatím neruší,“ zmínil za SOU Vítězslav Pohanka.

Špatně jsou na tom i velké koncerty v Domažlicích. Kapela Wohnout v pátek 13. března nevystoupí. „Jsme nuceni tento víkend neodehrát a hledáme s pořadateli možný náhradní termín,“ uvedl Wohnout Team na facebookové stránce k domažlickému termínu vystoupení. Zda vystoupí kapela Jelen 20. března není ještě jasné.

„Vzhledem k aktuálním informacím a za účelem přijetí opatření ruší Městské kulturní středisko v Domažlicích své nejbližší akce, a to 16. března besedu s Josefem Dvořákem a 17. března koncert skupiny Poutníci,“ reagoval na nařízení ředitel MKS Domažlice Kamil Jindřich s tím, že v platnosti zůstávají představení loutkového divadla a filmová představení, ovšem s podmínkou omezující kapacitu.

„Na filmy se bude prodávat maximálně 90 vstupenek na jedno představení,“ dodal Jindřich. Kulturní středisko bude veřejnost včas informovat ohledně vývoje situace, případného vracení vstupného a přesunu termínů. Obdobně jsou na tom s kulturou i ve Kdyni.

„Zrušili jsme za tím akce, které se týkají tohoto a příštího týdne. My i účinkující se snažíme najít řešení tak, aby lidé nepřišli o program. Až bude jasné, do kdy zákaz platí, můžeme hledat náhradní termíny,“ informovala na stránkách Městského kulturního střediska Modrá hvězda ředitelka Jana Podskalská. Odložení kultury se týká představení divadelního spolku Kolofantí – Je to náš syn, talkshow 3 v 1 složené z tria Pártlová, Štíbrová a Arichteva, a vystoupení Barbory Kolářové, prvního koncertu sezóny z Klubu přátel hudby.

U SOUSEDŮ JE SITUACE KLIDNĚJŠÍ

Nařízení, které u nás ruší akce, v sousedním Německu neplatí, a to i přesto, že okres Cham potvrdil k úternímu večeru 11 případů nakažení koronavirem. Okres sousedící přímo s hranicemi Domažlicka je přitom oblíbeným nákupním cílem celé řady Čechů a další velká skupina Čechů do okresu Cham dojíždí za prací. Situace je tam ale o poznání klidnější než u nás.

„Pacienti nejsou v nemocnicích, ale doma. Před dvěma dny jsem mluvil s Franzem Löfflerem, stojícím v čele okresu, a řekl mi, že situace není tak hrozná. Řekl: ‚Nemůžeme nic zakázat, ale můžeme jen navrhnout určitá doporučení‘. Shodou okolností mám namířeno na Domažlicko, konkrétně na Folmavu a už teď jsem zvědavý na hraniční kontroly,“ popsal situaci v sousedním Bavorsku publicista Karl Reitmeier. I tak v Bavorsku během úterního odpoledne padlo nařízení zrušit akce, kde je více než 1000 lidí.

Hraniční kontroly začaly v pondělí 9. března. Hraniční přechod Folmava je totiž jedním z deseti vybraných, kde platí namátkové kontroly a měření teplot. Hasiči a policisté měřili teplotu v každém osobním automobilu mířím z Německa do Čech.