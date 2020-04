„Pohonné hmoty zlevní patrně až k úrovni 25 korun za litr. Cena ropy v korunách včera reálně klesla nejníže od vzniku České republiky v roce 1993. Ceny pohonných hmot v ČR v uplynulém týdnu navázaly na svůj propad z předešlých týdnů. Zlevňování je v posledních více než třech měsících prakticky soustavné. Bude navíc pokračovat, neboť ropa ve světě dále dramaticky zlevňuje. Některým čerpacím stanicím v ČR proto hrozí krach,“ uvádí analytik a člen Národní ekonomické rady vlády Lukáš Kovanda.

Velmi tvrdé dopady zažívá i holding Top Tank, jehož vedení se nachází v Domažlicích a který provozuje síť čerpacích stanic F1 Gas. Ty jsou kromě přechodů Folmava a Lísková na Domažlicku i v Železné Rudě, Rozvadově, Aši, ve Vejprtech, v Cínovci a na dalších místech. Některé benzínky se nacházejí před hraničními přechody, některé přímo „na čáře“ a od plného provozu je dělí mnohdy několik metrů. „Situace je pro nás velmi vážná. Veškeré naše čerpací stanice jsou životně závislé na německých zákaznících. Nyní přišly o odbyt, klienty. Jediné čerpací stanice, které v současné době provozujeme, jsou pro mezinárodní kamionovou dopravu. Fungují na Folmavě, Rozvadově, případně na Křimově,“ řekl generální ředitel společnosti Josef Černý.

Celému holdingu drasticky propadl obrat o více než 95 procent. „Jedná se až o 800 milionů korun měsíčně,“ vyčíslil Černý s tím, že o stovky milionů je chudší i státní rozpočet kvůli snížení výběru spotřební daně a daně z přidané hodnoty. „Jen za naši společnost jde o zhruba 380 milionů korun za měsíc,“ sdělil Černý.

Holding musel přistoupit i na utahování opasku. Ačkoli je ze šesti set zaměstnanců většina doma na ošetřování členů rodiny, případně pobírá náhradu mzdy ve výši 60 procent, došlo i na propouštění. S částí zaměstnanců musela firma rozvázat poměr již v březnu.

„Provedli jsme ale mnoho opatření na straně nákladů, aby se naši zaměstnanci měli kam vrátit. To je náš největší úkol. Pevně věříme, že stávající stav nebude dlouhodobý a podaří se nějaké přechody otevřít již v průběhu června,“ doplňuje generální ředitel s tím, že se snaží oslovovat s různými žádostmi i ministerstva či jiné ústřední orgány. „Máme připravena různá řešení situací na hraničních přechodech, která by umožnila vybírat státu daně a lidem chodit do práce bez jakékoliv možnosti nákazy Covid-19,“ dodává Josef Černý.

Takový nákup by vypadal tak, že by zákazník přijel na čerpací stanici, zůstal by v autě a obsluha by za něj natankovala. Aby taková varianta fungovala, musela by se však hraniční hlídka posunout o několik metrů.