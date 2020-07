„Změna ceníku parkovného je jedním z kroků, jak zklidnit dopravu ve středu města. Jednání radních, kteří vyjádřili souhlas se záměrem vydání nového ceníku parkovného a parkovacích karet, provázela dlouhá diskuze,“ sdělil místostarosta Stanislav Antoš.

Cílem je tedy dopravu zklidnit, ne zrušit parkování úplně. „Minimální sazba bude 15 korun za půl hodiny parkování. Cílem je, aby lidé mohli v centru zaparkovat, ale aby tam nestáli dlouho,“ shrnul místostarosta Antoš.

Cena za parkování se již dlouhou dobu neměnila. Nynější ceny, které budou platit do 31. prosince letošního roku, se stanovily ve druhé polovině devadesátých let minulého století. Změna v parkování je však dlouhodobým tématem a Achillovou patou Domažlic. V budoucnu by se měla snížit kapacita parkovacích míst, a to především v oblasti křižovatek. Například jde o místo u domažlické věže či na druhé straně u Dubiny a supermarketu Albert.