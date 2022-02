Od devatenácti let jsem pracovala ve filmovém studiu Barrandov. Působila jsem ve speciální skupině zahraničních filmů. Nedělali jsme české filmy, pouze zahraniční. Spolupracovali jsme se Západem, to znamená Západní Německo, Francie, Amerika.

Jak moc bylo natáčení se „Západem“ náročné pro začínající asistentku režie?

Dostala jsem se tím pádem velmi brzy k profesionální stránce filmů. Neexistovalo, že bychom třeba měli nějaké úlevy, prodlevy. Museli jsme být perfektní ve všem. Byly tam těžké momenty. Ten „Západ“ sem přijel a chtěli film co nejrychleji natočit. Tudíž jsme dělali šest dní v týdnu až osmnáct hodin denně. Takhle jsme točili. Šli jsme z filmu do filmu.

Byla jsem asistentkou režie, nejdříve druhou, pak první.

V podstatě nejkrásnější filmové roky mého života byly právě na Barrandově, moc ráda na tu dobu vzpomínám.

Se kterými zahraničními herci jste v té době měla možnost pracovat?

Poznala jsem spoustu úžasných lidí z řad zahraničních filmových umělců i českých herců. Seznámila jsem se s hereckými hvězdami, například s Američankou Faye Dunaway, která hrála v Čínské čtvrti, dále Jack Nicholson, Klaus Maria Brandauer, který hrál s Meryll Streepovou ve Vzpomínkách na Afriku. Potkala jsem výborné režiséry jako je Andrew Birkin, s ním jsem dělala film Burning Secret, (Žhavé tajemství, pozn. red.)

V té době jsem začala i studovat produkci na FAMU (Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění, pozn. red.)

Veronika Čechová zkrášluje psy z útulků, aby snadněji našli domov

Jaké bylo studovat při práci, která je sama o sobě hodně náročná?

Na FAMU jsem se dostala úplně neuvěřitelně na první dobrou. Přitom mi řekli, že nemám v podstatě vůbec žádnou šanci na přijetí, protože se o studium ucházelo mnoho lidí. Pak jsem šla na přijímací zkoušky a za nějakou dobu si mě zavolal ředitel Barrandova. Řekl mi, že mě vzali a že jsem byla první, přijímačky jsem udělala velmi dobře.

Takže jsem vystudovala produkci dálkově a pracovala jsem u toho. Když jsem měla zkoušku, která se týkala třeba kamerové techniky, tak jsem poprosila někoho na place, aby mi vysvětlil, jak to funguje. To byla taková trochu výhoda.

Kolik hodin denně jste trávila na place jako asistentka režie?

Vzpomínám, jak jsme točili v hotelu Esplanade v Mariánských Lázních. Dole byly kulisy, tam jsme točili, nahoře jsme bydleli. Třeba měsíc jsem se nedostala vůbec ven. Protože jsme točili v tom hotelu, bydleli v tom hotelu, jedli v tom hotelu. Pak jsem zjistila, že jsem pracovala i dvacet hodin denně.

Při odchodu z Barrandova už jste věděla, že budete podnikat?

Na Barrandově jsem byla šest let, do roku 1990. Pak jsem si zařídila svoji živnost. Ale pořád jsem dělala asistentku režie i casting. Množství práce však bylo neúnosné, tak jsem se rozhodla věnovat se jen castingu, svojí profesi.

Studio agentury máme ve Spálené ulici v Praze.

Je těžké přizpůsobit se představám režiséra?

Každý režisér je jiný, člověk se musí naladit na jejich způsob myšlení. Přemýšlet, co by asi chtěli, co si asi myslí. Musíte mít ráda herce, být velmi empatická a umět s herci jednat. Samozřejmě i s režiséry, producenty, dostat se zkrátka na tu jejich vlnu.

S jakým režisérem se vám nejlépe pracuje?

Dělám výhradně filmy nebo lepší seriály s dobrými režiséry jako je například Honza Svěrák, Filip Renč, Robert Sedláček. Počínaje Koljou jsem dělala všechny filmy pro Honzu Svěráka.

Každý film je strašně složitý, obdivuji režiséry, kteří to vydrží. Režisér má na triku úplně všechno. Několik let píše scénář, musí sehnat peníze, má na starost padesát lidí.

Podívejte se, jaké podmínky mají běžkaři v Caparticích

Někdy se musí také přehodit natáčecí plán. Nasněží, naprší a je to. A teď třeba nějaký herec nemůže, tak to musím rychle přeobsadit. Musím být pořád na příjmu. Když režisér nevolá, znamená to, že je všechno v pořádku.

Podle čeho vybíráte herce do filmu?

Když dělám casting, dostanu scénář od režiséra. Vypisuji si ručně postaru role, dělám si poznámky, pak se sejdu s tím režisérem a říkáme si o tom, jak by to asi mohlo vypadat. Pak dělám první nástřel.

Mám databázi, kde je více než 30 tisíc lidí. Vytisknu si fotky, následně dělám kamerové zkoušky ve Spálené ulici č. 7 u mě ve studiu.

Robert Sedláček je třeba režisér, který si herci jen povídá a to mu stačí k tomu, aby poznal, koho do filmu obsadí. Někdy musím také přehodit natáčecí plán. Nasněží, naprší a je to. A teď třeba nějaký herec nemůže, tak to musím rychle přeobsadit. Musím být pořád na příjmu. Když režisér nevolá, znamená to, že je všechno v pořádku.

Občas mám také přednášku na FAMU na katedře režie. Tam myslím, že je budoucnost, jsou tam schopní mladí studenti.

Když jsme točili Tmavomodrý svět, film o pilotech RAF, které v padesátých letech zavřeli, hledala jsem mladou postavu, kterou pak ztvárnil Kryštof Hádek.

Přišla jsem za Honzou Svěrákem, že jednoho staršího pilota by mohl hrát Olda Kaiser. Ale Honza řekl, že je to hloupost, vždyť Kaiser je přece komik. Říkala jsem, ale Honzo, ty ho neznáš, on má širokou škálu umění, dokonce je múzický. Sešli jsme se tedy všichni tři v kavárně Louvre. Olda Kaiser přišel, Honza Svěrák tam seděl a měl před sebou takový natáčecí plán. Olda řekl tři věty a Honza Svěrák se ho hned zeptal, kdy má čas na natáčení. Sám by Kaisera ale vůbec neobsadil, nevěděl, že má takový herecký rozsah. Oldřich Kaiser je geniální herec.

Občas člověk musí mít intuici, kombinovat ty herce dohromady, kdo s kým může jít dohromady. Ale i protipól. Když někdo hraje komedie, může najednou hrát dramatickou roli.

Celý život chodím do divadla a sleduji ty herce.

Brzy bude mít premiéru nový Svěrákův film Betlémské světlo, prozradíte nějaké podrobnosti?

Strašně ráda chodím na plac k Honzovi Svěrákovi.

Film Betlémské světlo bude mít premiéru 28. února. Honza Svěrák ho natočil podle tří povídek svého táty. Knížka se jmenuje také Betlémské světlo. Hraje tam tedy Zdeněk Svěrák a Daniela Kolářová mu tradičně hraje partnerku.

Na Šumavě si na sněhu užívali všichni. Špičák zaplnili i závodníci v maskách

Jednodenní roli má v tomto filmu i Jiří Macháček.

Teď jste se s Janem Svěrákem ale pustili do muzikálu, jak vám to jde?

Poprvé v životě děláme divadlo. Jsme filmaři a teď děláme divadlo! Napadlo to Honzu, on je z Bráníka. Honza napsal scénář, muzikál se jmenuje Bránický zázrak. Tomáš Klus k tomu napsal muziku a hraje hlavní roli. Musela jsem najít herce, kteří umí zpívat.

Teď v únoru se začíná zkoušet. Příští rok bychom rádi udělali film podle tohoto muzikálu.

Zbývá vám vůbec čas na „nefilmařské“ koníčky?

Zbožňuji cestování. Chtěla bych jet do jižní Ameriky. Můj druhý domov je ale Portugalsko, tam to miluji a mám tam kamarády. A také je skvělá Indonésie, Mexiko, Izrael a další.

Vaším životním partnerem je Ivan Vorlíček, bývalý dětský herec, pracuje také v oboru?

Ivan má svoji agenturu, jmenuje se Česká herecká, dělá hlavně reklamy a zastupuje herce, stará se kompletně o smlouvy.